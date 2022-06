Istine, Docg Chianti Classico 2019

Istine è una realtà produttiva emersa di recente nel variegato panorama del Chianti Classico, con le sue prime bottiglie sul mercato con l'annata 2009. Il progetto è animato da un rigoroso lavoro sul Sangiovese che ha portato progressivamente tre Cru aziendali ad esprimere compiutamente il loro terroir di provenienza. Dalla vendemmia 2012 è arrivato il Chianti Classico Vigna Istine (ottenuto dai vigneti di proprietà tra Radda e Castellina in Chianti) e il Vigna Casanova (Radda in Chianti), affiancati, dalla vendemmia 2013, dal Chianti Classico Vigna Cavarchione (Gaiole in Chianti). Angela Fronti, alla guida dell'azienda, ha dunque costruito un percorso enologico chiaro, confermato da vini, tutti maturati in legno grande, che hanno un profilo stilistico ben profilato, all'insegna dell'agilità di beva e dell'eleganza. Una realtà produttiva ormai non più da considerarsi una cantina emergente del Gallo Nero, ma piuttosto una delle migliori portatrici dei valori enoici della denominazione. Anno dopo anno, la sua produzione ha acquistando sempre più maturità e autorevolezza, proponendo vini che brillano nel panorama chiantigiano per impostazione stilistica e per legame con il territorio. Tra questi c’è anche il “semplice” Chianti Classico “annata”, ottenuto dalle uve prodotte da tutti i vigneti aziendali che, nella versione 2019, è un vino delizioso, profumato, polposo e estremamente godibile.

