Italia Oggi

Moio: il climate change aiuta gli autoctoni italici … I vitigni autoctoni italici si adattano meglio i cambiamenti climatici. Lo ha detto il presidente di Oiv, Luigi Moio, in apertura dell’anno accademico dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. Per il professore di enologia alla Federico II di Napoli: “I nostri vitigni storici sono quasi tutti tardivi, per cui non soffrono molto per un eventuale aumento della temperatura media annuale. Anzi. Alcuni dì loro potrebbero avere vantaggi con un miglioramento notevole del potenziale enologico. E l’ottenimento di vini più espressivi dei luoghi di origine. I vini ottenuti dai vitigni italici hanno un vantaggio competitivo enorme”.

