Italia Oggi

Abruzzo tra giacenze e Igt ridotte … Abruzzo fra semplificazione delle denominazioni ed emergenza stock. Dalla prossima vendemmia, le Doc saranno cinque e una sola Igt anziché otto. Intanto oggi le giacenze del Montepulciano d’Abruzzo sono al massimo storico (205 mln di bottiglie), il Consorzio vini d’Abruzzo è corso ai ripari disponendo il taglio del 20% delle rese per ettaro rivendicabile. Con la vendemmia 2023, prende quindi il via una svolta per i vini d’Abruzzo. L’obiettivo è quello di rafforzare l’identità dell’enologia regionale per rendere riconoscibile la scala dei valori delle diverse tipologie di vino e conquistare maggiore valore. Il principio guida della semplificazione prevede cinque Doc regionali: Montepulciano, Trebbiano, Cerasuolo, Villamagna e Abruzzo Doc (che comprende anche i vitigni autoctoni Pecorino, Passerina, Coccociola e Montonico). A cui va affiancata la sola Igt Terre D’Abruzzo. Sarà introdotta invece la menzione Superiore per le quattro denominazioni regionali. Riserva e menzione Superiore saranno abbinate alle appellazioni provinciali: Colline Teramane, Colline Pescaresi, Terre de L’Aquila e Terre di Chieti. Per il Montepulciano d’Abruzzo verrà introdotta la sottozona San Martino sulla Marruccina.

