Italia Oggi

Il vino nel vetro leggero per ridurre le emissioni … Utilizzare bottiglie di vetro leggero. È la nuova sfida delle Donne del Vino nata da una ricerca ideata dalla sommelier Paola Rastelli (nella foto) e realizzata da Marta Galli direttore operativo dell’Osservatorio sulla sostenibilità nei settori di vino e enoturismo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Le bottiglie in vetro leggero “sono fondamentali per la sostenibilità del comparto enologico perché la produzione di ogni chilogrammo di vetro equivale all’emissione di 2,7 chilogrammi di CO2”, sottolinea le delegata delle Donne del Vino della Toscana, Donatella Cinelli Colombini nel presentare la ricerca presso la Vetreria Etrusca di Montelupo Fiorentino (Fi). Prima di tutto però, ci sono da sfatare falsi miti e fake news: in Italia l’utilizzo di vetro leggero porta uno svantaggio competitivo per la cantina. Tra i pregiudizi, quello che lasci passare la luce e rovini la qualità, che il vino nelle bottiglie di vetro leggero abbia una vita più breve, o che l’azienda abbia voluto risparmiare nel packaging. Nell’immaginario collettivo, il peso del contenitore è associato all’importanza del contenuto e per questo il peso del vetro sale quando viene usato su vini super premium. E spiega il sentiment di molte cantine che si sentono un po’ sole e chiedono una “consumer education”. Altro problema del vetro leggero riguarda il minor numero di formati, circostanza che talvolta costringe a modificare il look delle bottiglie. La ricerca mostra come per le cantine l’impegno sull’ambiente è visto soprattutto come un dovere etico, e non tanto come un’opportunità, perché ha un costo economico e per alcune pratiche come l’uso del vetro leggero, non ha una certificazione conosciuta come la fogliolina BIO per cui non ottiene un ritorno commerciale.

Copyright © 2000/2023