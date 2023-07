Italia Oggi

Stime Uiv…Peronospora, -40% di uva in vendemmia… Fino al 40% in meno di produzione di uva nella prossima vendemmia in alcune aree. E la perdita prevista dall’osservatorio di Unione italiana vini (Uiv) per gli effetti della peronospora. Maggiormente colpita, in generale, la viticultura biologica che in alcune zone risulta fortemente compromessa. In generale le regioni più danneggiate sono quelle della dorsale adriatica, a partire da Abruzzo e Molise dove è piovuto costantemente dal 4 aprile. Qui la stima è di un calo di produzione del 30-40 % sulle uve convenzionali (50-60% in Molise), mentre si arriva anche al 70-80% sulle uve biologiche. Perdite importanti per Marche (-20% anche per la annata scarsa), Basilicata e Puglia che si affacciano alla vendemmia con cali previsti nell'ordine del 25-30%. Complicata la situazione anche nel Lazio (-25%) e in Umbria e Sicilia con cali tra il 10 e il 15%. In Romagna sono ancora da valutare gli effetti dell’alluvione, in particolare del fango nei vigneti. In Veneto a colpire è stata la grandine, in pochi e localizzati punti con perdite anche al 50%. Tuttavia la produzione attesa in regione per ora è molto abbondante.

