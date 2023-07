Italia Oggi

Compagnia dei Caraibi acquista terreni agricoli nelle Langhe ed entra nella produzione vinicola. Azienda piemontese di importazione e distribuzione di distillati, vini, soft drink e craft beer italiane ha acquistato circa 8 ettari nel. Comune di Montelupo Albese (Cn). L’acquisto è avvenuto da parte di Have Fun, società costituita nel 2023 e partecipata al 75% da Compagnia dei Caraibi (attraverso la sua partecipata Refined Brands) e al 25%da Alessandro Salvano attuale proprietario del marchio vinicolo dwnl. Per l’acquisto dei terreni sono stati pagati 670mila euro. I ricavi consolidati al 31 marzo di Compagnia dei Caraibi si attestano a circa 13 milioni di euro, in crescita di oltre il 18,2% rispetto al 31 marzo 2022. Marchesi Antinori è ufficialmente proprietaria di Stag’s Leap Wine Cellars, storica cantina nella Napa Valley. È stato infatti firmato l’accordo che sancisce il completamento dell’acquisizione della piena proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars dopo 16 anni 'di partnership con l’azienda americana Ste. Michelle Wine Estates. La famiglia Antinori è l’unico produttore italiano proprietario di una cantina in Napa Valley, dove è già presente dal 1985. Il fatturato 2022 di Marchesi Antinori è di 240 min, dato relativo alla sola produzione e distribuzione vini. Progetto ortofrutta made in Basilicata: circa 200 aziende agricole coinvolte e 7 milioni di euro di investimento. Una operazione pensata per promozione, qualità ortofrutticola, innovazione varietale e sostenibilità. L’iniziativa, partita nel 2020, è stata finanziata dalla sottomisura 16.0 del PSR Basilicata 2014-2020. Dai primi test effettuati il logo made in Basilicata ha avuto un'importante risposta da parte dei consumatori. I prodotti ortofrutticoli maggiormente interessati al progetto sono state fragole e i piccoli frutti, kiwi a polpa gialla e rossa, uve apirene, albicocche a maturazione precoce, tutte produzioni totalmente lucane. Alcedo sgr si rafforza nel settore del food. E attraverso la controllata Gourmet Italian Food (Gif) ha acquisito la totalità del capitale di Firma Italia, azienda attiva nella produzione a marchio proprio e conto-terzi di pronti disidratati. Questo consentirà la realizzazione di un gruppo in grado di raggiungere nel 2023 un fatturato consolidato di oltre 130 milioni di euro. Gourmet Italian Food ha acquisito Firma della famiglia Birolo che l’aveva fondata nel 1995. Silvano e Mario Birolo rimarranno come co-amministratori delegati. Firma opera per lo più in private label. Longino & Cardenal, con controllata al 76% II Satiro Danzaste titolare dei brand Don Gambero, apre un nuovo stabilimento a Mazara del Vallo (Tp). Il Satiro Danzante, è la

società produttiva del gruppo che si occupa di scegliere, selezionare e lavorare il pescato del canale di Sicilia, in particolare il gambero rosso, e di commercializzarlo in tutto il mondo. Nell’esercizio 2022 ha generato un fatturato di 1,7 milioni, in crescita del 9% rispetto al 2021. Il nuovo stabilimento è dotato di celle frigorifere per la materia prima fresca e congelata e per il prodotto finito congelato. Coca Cola HBC comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione della società Brown-Forman Finland, proprietaria del marchio di vodka Finlandia. Il prezzo di acquisto concordato ammonta a 220 milioni di dollari. L’acquisizione viene effettuata attraverso la controllata al 100% di Coca-Cola HBC, CC Beverages Holdings II BV. Il completamento dell’operazione è previsto per la seconda metà del 2023. B-F Finland è stata fondata nel 1970 e ha volumi annui di 2,7 mln di casse da,9 litri a livello globale.

Copyright © 2000/2023