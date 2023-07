Italia Oggi

Montanaro è il nuovo dg di Federvini … Si chiama Marco Montanaro il nuovo direttore generale di Federvini. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale della nomina e nemmeno la notizia che entrerà in carica dal prossimo settembre. Montanaro non si è mai occupato di vino, spirits e aceti, ma unicamente di public affairs e government relations per grandi aziende. Il successore di Vittorio Cino (passato a Centromarca) è quindi un esperto di relazioni internazionali e di lobbyng, specificamente a Bruxelles, dove per circa 20 anni ha operato per Eridania, Philip Morris International e Kellog company Emea. Per Barilla e Coca-Cola Company è stato direttore public affairs & communication. Montanaro, 54 anni, nel 1991 si è laureato in legge all’università di Bologna e da 19 mesi è operante a Bruxelles come freelance.

