Italia Oggi

La siccità? Può migliorare le uve del Sangiovese … Lo stress idrico non sempre è un problema. Anzi. La siccità aiuta a migliorare la qualità e il colore delle uve di Sangiovese. Ma solo se è imposta in fasi specifiche della maturazione e secondo precise intensità. Lo evidenzia una ricerca condotta al dipartimento di scienze agrarie alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa. Lo spiega Giacomo Palai, pri-mo autore dello studio. “I risultati ottenuti evidenziano per la prima volta come la combinazione fra intensità e momento di applicazione del deficit idrico influenzi significativamente l’accumulo e il profilo specifico di antociani e flavonolí nelle uve”, dice. Prima dell’invaiatura, quando l’acino è ancora verde da giugno sino a metà luglio, un moderato deficit idrico aumenta la quantità dì flavonoidi nell’uva. Al tempo stesso uno stress idrico più severo nel periodo post-invaiatura, da metà luglio sino alla raccolta, ha influenza sulla colorazione degli acini, quindi del vino. E li rende più scuri e con tonalità del blu. “Lo stress idrico come strumento per gestire il contenuto fenolico è molto importante. Specie per il Sangiovese in Toscana che spesso risulta un po’ troppo scarico. In questo modo, invece, si ottengono vini con colore e fenoli più importanti, simili agli standard dei vitigni internazionali”, chiosa Palai. Lo studio fa parte dell’attività di ricerca portata avanti dal Precision Fruit Growing Lab, guidato da Giovanni Caruso e dal laboratorio di ricerche viticole ed enologiche, coordinato da Claudio D’Onofrio. “Lo sviluppo dell’irrigazione di precisione e di specifici protocolli per gestire il deficit idrico sono essenziali per mantenere e aumentare la qualità delle uve, volgendo in positivo condizioni critiche”, dice Giovanni Caruso.

Copyright © 2000/2023