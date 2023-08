Italia Oggi

Alle uve, tra peronospora e meteo estremo … Ha preso il via — tra problemi di peronospora, grandine, caldo e cali di produzione — la vendemmia 2023. In Sicilia sono previsti cali in media del 35%, ma c’è chi va oltre. Come Cantina Settesoli che a causa del grande caldo ha perso circa il 40% delle uve. Nella zona sud est della Sicilia, contrariamente alle altre aree, ha colpito la peronospora, e per Arianna Occhipinti — enologa e titolare dell’omonima cantina a Vittoria — ha il causato danni considerevoli per 30-35% circa della futura produzione. La peronospora ha colpito duro anche in Toscana dove ci sono aziende che arrivano a cali del 70%. In Umbria, Caprai prevede una perdita del 40%. In Piemonte lo sconvolgimento climatico non comprometterà la qualità della produzione dì Montalbera mentre in termini quantitativi il calo dovrebbe essere del 15%. In altre aree della regione, come nella zona dell’Erbaluce, Confagricoltura parla di -30%. In generale per il Vigneto Italia, Coldiretti ha stimato una perdita di produzione del 14%, con crolli fino al 50% nel Centro Sud, dove si registra il peggior risultato del secolo, in particolare in Molise e Abruzzo con -60%. Coldiretti guarda anche ai competitor europei e parla di un testa a testa fra Italia e Francia, che sta facendo i conti con malattie della vite e maltempo; mentre la Spagna dovrebbe restare terza con 36,5 min di ettolitri e un calo dell’11% rispetto allo scorso anno. Confagricoltura Emilia Romagna stima cali di produzione dal 20 al 30% con punte fino al 35% in Romagna, persino oltre nel Ravennate. Danni, specie per la grandine, anche in Trentino dove Maso Martis inizierà la vendemmia attorno al 25 agosto, 10 giorni dopo rispetto allo scorso anno. La vendemmia torna verso la normalità dei tempi, anche in Alto Adige dove Cantina Isarco conta di iniziare a raccogliere da metà settembre.

