Italia Oggi

Primitivo, più controlli e stop a nuove aree … Incremento della percentuale dei controlli in vigna e stop alla rivendicazione di nuove superfici. Sono due novità che rafforzano le misure di tutela per il Primitivo di Manduria Due e Doeg. L’Unione dei Consorzi di Tutela dei Vini a D.O. di Puglia (Ucovip), ha richiesto ed ottenuto da parte del ministero dell’agricoltura l’approvazione per l’incremento della percentuale dei controlli ispettivi in vigna da parte di Agroqualità. Il consiglio di amministrazione ha anche provveduto a fermare la rivendicazione di nuove superfici a denominazione all’interno di tutti i 18 comuni dell’areale fino al 2028. L’intensificazione dei controlli vuole assicurare che tutte le pratiche di coltivazione e produzione siano in linea con gli standard di qualità e autenticità richiesti dalla denominazione. Riguarderanno vari aspetti critici della produzione, con particolare attenzione alla resa dell’uva per ettaro e alla conformità al proprio fascicolo aziendale. Questo, per garantire che ogni fase del processo produttivo rispetti gli standard di qualità. Per quanto riguarda la rivendicazione di nuove superfici, la sospensione sarà in vigore durante le campagne 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 e coinvolge tutti i nuovi impianti di Primitivo realizzati dopo il 31 luglio 2020, comprese le conversioni da altre varietà idonee diverse dal Primitivo, provenienti dal Piano Regionale di Riconversione Vigneti. “La necessità di istituire un nuovo blocco per le rivendicazioni vuole garantire un riallineamento tra domanda ed offerta. Un eccesso di produzione determina, inevitabilmente, uno stallo, una riduzione del prezzo e delle vendite”, spiega Novella Pastorelli, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.

