Italia Oggi

Tra Milano e Cortina col Prosecco … Il Prosecco Doc sponsor dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Il consorzio ha scelto di abbracciare l’evento sportivo e diventa così Official Sparkling Wine Sponsor della Fondazione Milano Cortina 2026. Una partnership che sottolinea il forte legame con il territorio e le aziende rappresentate dal Consorzio, la loro eccellenza, i loro valori. Per il presidente del Consorzio Stefano Zanette: “Da tempo il Prosecco investe importanti risorse a favore del mondo dello sport e della cultura. Quale migliore occasione quindi di questi Giochi per condividere quei valori che, a partire dallo sport, diventano stile di vita e, sedimentandosi, cultura. Senza dimenticare un altro tema che ci unisce al Movimento Olimpico, ovvero l’attenzione per l’ambiente”. Il direttore generale del consorzio, Luca Giovi, si augura che questa “possa rappresentare un’occasione per rendere ancor pia evidente il legame tra il Prosecco e il territorio di produzione”.

