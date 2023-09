Italia Oggi

Un dispositivo che cattura i composti volatili del vino … Catturare i vari composti organici volatili del vino che si perdono durante la fermentazione alcolica e che conferiscono aromi fruttati. È quanto è un grado di fare Aromy un dispositivo ideato e sviluppato presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (Dagri) da Alessandro Parenti, decente del Dagri, e Lorenzo Guerrini. Un’idea immessa sul mercato dall'azienda trevigiana Trecieffe alla quale l’Università ha concesso la licenza d'uso. Di fatto uno stesso vino è come se fosse diverso in quanto le sostanze recuperate conferiscono maggiori aromi floreali e fruttati. Inoltre il recupero provoca anche la creazione di nuovi composti, gli esteri, che finiscono nel mosto. Il dispositivo è un condensatore interno alla vasca cilindrica di fermentazione che viene posizionato nella parte superiore. Questo consente di rimettere le sostanze recuperate dentro il vino. Come spiega Alessandro Parenti, “I vini di Aromy sono caratterizzati maggiormente anche dal punto di vista tattile, oltre che aromatico. Presentano una più marcata grassezza, risultano più morbidi e voluminosi in bocca. Per la parte tattile si mostrano più pronti rispetto a quelli prodotti col metodo tradizionale, come se avessero qualche mese di invecchiamento in più”.

