Italia Oggi

Il Cep: alert salutistici Ue sui vini. Critiche dall’Italia … Piovono critiche in Italia sulla posizione del Centres for european policy network, detto Cep: in un report di fine agosto ha sostenuto la necessità di estendere a livello Ue gli “health warning” sulle etichette delle bevande alcoliche varati dall'Irlanda: “Alla luce dei rischi sanitari, sociali ed economici dell’alcol”. Il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha definito la proposta “irragionevole”. Per il vicepresidente del senato, Gian Marco Centinaio, il Cep sostiene che “se un paese prende una decisione, anche se controversa, la cosa più facile è estenderla a tutta l’Ue per evitare una frammentazione delle regole”; il che “è paradossale”. Ad esaminare le conseguenze sull’Ue dell’iniziativa irlandese e stato il direttore scientifico del Cep a Roma, Andrea De Petris, assieme all’esperta salute di Friburgo, Nathalja Nolen, e all’economista di Parigi, Victor Warhem. Secondo quest’ultimo l’adozione di “altre soluzioni costringerebbe i piccoli produttori a uscire dal mercato, per fiche non potrebbero permettersi di produrre etichette e cartelli diversificati”. Per il Cep, le aziende Ue che vogliono continuare a fornire alcolici e vini all’Irlanda dovranno adottare le etichette con gli “health warning”. Oppure, dovranno rinunciare ad esportazioni per circa otto miliardi di euro l’anno.

