Italia Oggi

Santa Margherita, come ad ora c’è Conzonato in pole … Santa Margherita, come ad ora c’è Conzonato in pole … Stretta finale a cantina Santa Margherita per la selezione del nuovo amministratore delegato. In gole position c’è Andrea Conzonato, 54 anni, veronese, ingegnere elettronico con una lunga carriera in multinazionali come Procter& Gamble, Campari e Bat Italia. Conzonato è estraneo al mondo del vino, ma ha un’esperienza internazionale. Da gennaio ceo ad interim di Santa Margherita è Stefano Marzotto, presidente della controllante Zignano Holding.

Copyright © 2000/2023