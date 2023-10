Italia Oggi

All’asta la leggendaria collezione di vini di Chen … All’asta da Sotheby’s i vini di Pierre Chen, il Tycoon di Taiwan, re delle componenti elettroniche. A partire dal prossimo autunno, in una serie di cinque aste nelle principali località del mondo, Sotheby’s offrirà all’asta 25.000 bottiglie (una piccola parte) della leggendaria collezione di Chen, che si stima possa realizzare fino a 50 milioni di dollari: secondo Sotheby’s si tratta della più grande e preziosa collezione di vini mai presentata sul mercato. Chen, conosciuto per essere uno dei più grandi collezionisti d’arte e vino dell’Asia con un gusto e un palato raffinato, ha collezionato bottiglie per più di 40 anni; la sua cantina contiene i vini più leggendari di Bordeaux, della Borgogna, dello Champagne e del Rodano, “in una varietà e quantità che gli stessi produttori potrebbero invidiare”, spiega la casa d’aste. Al di là della Francia, però, troviamo anche i nomi più rinomati d’Italia e Spagna e diversi altri paesi. L’asta, battezzata “Atlante dell’Epicureo”, inizierà da Sotheby’s Hong Kong alla fine di novembre con un festival di tre giorni in cui piatti preparati da alcuni dei più grandi chef del mondo saranno abbinati a vini speciali. Seguiranno altre vendite ed eventi speciali a Parigi, in Borgogna, a New York e a Londra, prima di tornare a Hong Kong nell’autunno del 2024. Secondo le parole di Chen: “Per me il vino è la nona arte. E l’unica forma d’arte che si può consumare, utilizzando sensi che altre forme d’arte tipicamente non coinvolgono, come il gusto e l’olfatto, e richiede creatività da parte del proprietario”.

