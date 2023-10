Italia Oggi

Per il vino siciliano ecco bottiglie 100% siciliane … Per il vino siciliano bottiglie 100% made in Sicily. È quanto prevede il progetto “Cento per Cento Sicilia”, nato dalla sinergia tra O-I Glass, produttore di packaging in vetro per l’industria alimentare e delle bevande, e la Fondazione Sostain Sicilia. Con questa iniziativa vengono messe sul mercato bottiglie prodotte completamente dallo stabilimento O-Idi Marsala che seguono un percorso di economia circolare a basso spreco. Il progetto nasce per proporre una strategia per valorizzare il mercato dei vini siciliani con bottiglie frutto di un processo produttivo virtuoso, sostenibile e a km 0. Le bottiglie “siciliane” sono caratterizzate da un fondello personalizzato con un logo che esprime il concetto di economia circolare legato all’isola. Sono realizzate con almeno il 90% di vetro riciclato proveniente unicamente dalla Sicilia, e sono molto leggere, pesano 410 grammi, per garantire un risparmio energetico anche dal punto di vista della produzione. Una volta realizzate, queste bottiglie vengono consegnate ai produttori di vino della regione. “Il lavoro di squadra fatto insieme alla vetreria O-I ci ha permesso di ridurre l’impronta carbonica collegata al trasporto del vetro e di migliorare così i nostri standard di sostenibilità. Un risultato entusiasmante, ottenuto grazie al contributo di tutte le 40 aziende ad oggi associate”, commenta Alberto Tasca, presidente della Fondazione Sostain Sicilia. Secondo i dati del consorzio di tutela vini Doc Sicilia, nel 2022 nel territorio siciliano sono state prodotte oltre 86,5 milioni di bottiglie per i settemila viticoltori, con 24mila ettari di vigneti, e i 500 imbottigliatori.

Copyright © 2000/2023