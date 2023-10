Italia Oggi

Cantina Velenosi, passaggio generazionale… Passaggio generazionale in vista nella cantina marchigiana Velenosi. In azienda Marianna e Matteo, sono già operativi e ora “stiamo studiando la cessione ai nostri figli, ma senza correre. Sono entrambi ben inseriti in azienda: Marianna, ex bocconiana, si occupa di marketing e digital transformation mentre Matteo, enologo, 3 lauree ma introverso, segue la parte tecnica”, commenta Angiolina Piotti, motore dell’azienda ed ex consorte di Ercole Velenosi, soci fondatori dell’azienda nel 1984. “Con la nuova generazioni non è facile andare d’accordo”, si lamenta l’imprenditrice, “ma è necessario trovare un terreno comune”. L’assetto proprietario dell’azienda vede Piotti ed Ercole Velenosi con ciascuno una quota del 33%; Paolo Garbini, socio dal 2005, ha il 34% ed è presidente del Cda. Quanto al presente, Piotti, che è direttore commerciale, sottolinea che “in questa fase il mercato è in sofferenza, ma noi manteniamo i numeri. In generale, l’aumento dei prezzi spinge il consumatore verso vini di fascia inferiore, più a buon mercato. Dal nostro canto, cerchiamo di contenere gli aumenti dei prezzi, anche ricorrendo a bottiglie di peso minore, perché non ci sono speranze che a breve/medio termine il costo del vetro cali”. L’anno scorso Velenosi ha realizzato ricavi per 11,2 mln (+8,7%), un Ebitda di 833 mila euro (-18%) e un utile netto di 200 mila euro (+13%). La posizione finanziaria netta è di -4,2 mln. L’azienda dichiara 2,5 mln di bottiglie (prezzo medio 4,5 euro/bottiglia), per il 45% all’export, e 150 ettari di proprietà aziendale “contro i 5 in affitto al momento dell’avvio dell’impresa”. Presumibilmente i terreni sono in carico a una società agricola distinta. Infatti Velenosi srl ha un rapporto consolidato con Malvasia società semplice (controllata sempre da Garbini, Velenosi e Piotti), fornitore privilegiato di uve destinate alla produzione di alta gamma. I vigneti dell’azienda si estendono tra le colline intorno al fiume Tronto e nelle tenute di Ascoli Piceno, Castorano, Monsampolo e Castel di Lama.

Copyright © 2000/2023