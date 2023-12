Italia Oggi

Fondazione per il vino… Autenticità come difesa dell’origine e della genuinità delle materie prime. Sostenibilità intesa come modello di sviluppo socioeconomico-ambientale delle imprese e dei territori di tutti i distretti vitivinicoli italiani. Sono questi i due capisaldi della neonata Fondazione Vino Patrimonio Comune i cui soci fondatori sono Federvini e Alleanza delle Cooperative Italiane -Agroalimentare. Obiettivo della nuova realtà è quello di consolidare il valore del vino italiano e supportare le imprese e la filiera vitivinicola. Come ha detto nell’incontro di presentazione della Fondazione, il presidente Marcello Lunelli, vicepresidente di Cantine Ferrari: “Il vino rimane poco conosciuto nella straordinaria varietà di elementi immateriali che incorpora e veicola. Come i valori sociali e culturali dei territori di origine, la difesa di quei territori dall’oblio, dallo spopolamento, dal degrado idrogeologico, dalla dissoluzione del patrimonio storico delle civiltà rurali”. Ma, continua Lunelli, “tutti questi temi non entrano nella valutazione del produttore che tuttavia, se ben trasmessi, potrebbero portare maggior valore e remunerazione lungo tutta la catena del valore. Su questa materia possiamo fare di più e meglio”. Quello della Fondazione è un percorso che ha preso le mosse nel 2020 con uno studio preliminare sulla variabilità dei rapporti degli isotopi stabili dell’ossigeno e dell’idrogeno dell’acqua del mosto/vino. Dagli sviluppi prese poi forma la prima Banca Dati Sperimentale Vino Patrimonio Comune 2020/23. Vicepresidente è Luca Rigotti, presidente di gruppo Mezzacorona e coordinatore del settore vitivinicolo di Alleanza delle Cooperative.

