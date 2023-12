Italia Oggi

La startup di Santa Margherita ligure consolida il business dei sei-vizi tecnici sui fondali … Vino sott’acqua messo a sistema. Jamin lancia il metodo analitico di affinamento subacqueo… Spingere l’affinamento subacqueo del vino sulla cresta dell’onda. Almeno questo è l’obiettivo dei promotori di Jamin Portofino Underwaterwines, l’azienda di Santa Margherita ligure che nel 2027 punta a un giro d’affari di almeno otto mln di euro. Quest’anno i ricavi (con 200 referenze nei fondali marini) dovrebbero attestarsi sui due mln e comprendere sia la vendita di vini a marchio proprio sia i servizi tecnici subacquei prestati. Va ricordato che un’operazione di immersione dei vini costa 25 mila euro e l'incidenza sul costo della singola bottiglia varia da otto a 16 euro. Jamin è una start up che ha messo a punto il know-how dell’affinamento subacqueo (ideale a 52 metri) con metodo analitico e che promette un vino (secondo le risultanze dei ricercatori dell'Università di Firenze con caratteristiche sensoriali ed aromatiche particolari oltre che un’accelerazione del processo di affinamento. Le bottiglie da cantinare vengono inserite in gabbie da 500 pezzi e consentono di rilevare una serie di parametri, tra cui temperatura, pressione e correnti. Secondo i promotori si replicano le condizioni di una cantina con vantaggi non riproducibili a terra. Quali i plus per le aziende? “La cantina lucana di Venosa”, osserva Antonello Maietta, presidente di Jamin e per 13 anni presidente dell’Associazione italiana sommelier, “vende in cantina il suo vino di punta Aglianico del Vulture superiore 2013 a 45 euro e lo stesso vino affinato in mare a 199 euro”. Tra i vari riconoscimenti ricevuti da Jamin, spicca il valore di 1.500 euro attribuito dall’asta battuta da Christie’s al primo Champagne UnderWater “52 Cloe Marie Kottakis”. Il founder Emanuele Kottakhs sottolinea che Jamin è una società di capitale con 450 microsoci: il 10 novembre è terminato il secondo aumento di capitale per 600 mila euro che spingerà il decollo della rete in franchising che già oggi conta quattro cantine sottomarine affiliate (Ravenna, Termoli, Acquappesa e Scarlino), a cui se ne aggiungeranno altre in Campania, Abruzzo, Sicilia e Basilicata.

