Italia Oggi

Tramin amplia la cantina … Investimento da 15 mln… Via all’ampliamento della cantina con un investimento di 15 milioni di euro. “Al cantiere è stato aperto da appena una settimana”, annuncia Wolfgang Klotz, direttore commerciale della altoatesina Cantina Tramin. “Divideremo i lavori in due lotti: continueremo a occupare i vecchi spazi fino alla prossima vendemmia mentre si completerà il cantiere nella parte nuova. Dopo, ci sposteremo, macchine comprese, e riadatteremo i vecchi spazi a deposito”. I finanziamenti per realizzare l’opera arriveranno in parte dal Pnrr e in parte da finanziamento bancario. L’avvio dei lavori era stato rinviato l’anno scorso a causa di alcune incertezze sulla ripartizione dei contributi a livello statale e comunitario. “La forte crescita dell’uva bianca”, aggiunge Klotz, “ci ha compressi come sardine. Certo, i tassi elevati non aiutano, ma abbiamo deciso di andare avanti con l’investimento”. Cantina Tramin conta 160 famiglie-socie e sviluppa una superficie vitata di circa 280 ettari. Si tratta di micro-aziende agricole: in media, ogni famiglia coltiva 1,75 ettari. La produzione è di quasi due mln di bottiglie. Nell’esercizio fiscale 2002/23 (chiude al 31 agosto) Cantina Tramin ha realizzato ricavi per 18,8 mln di euro (+4%). 1130% delle vendite è stato realizzato in Alto Adige, il 40% in Italia e il resto all’estero. “È andata molto bene”, commenta Klotz: “I volumi sono rimasti invariati, ma è aumentato il valore. Abbiamo lavorato nonostante otto etichette fossero esaurite da mesi”. Il progetto enologico guidato da Willi Stürz è concentrato sui vini bianchi di montagna, in particolare su aromatici e speziati, tanto da essere indicata come la casa del Gewürztraminer. Fra le sue etichette svettano Stoan, Troy e soprattutto il pluripremiato Epokale Gewürztraminer (100/100 punti di Robert Parkers Wine Advocate), il bianco italiano da investimento. L’annata 2015 ha avuto un prezzo di emissione di 150 euro e alla prima battuta d’asta è salito a 340 euro. Oggi è acquistabile a circa 400 euro. Sul mercato è arrivata l’annata 2016, ma le 2.400 bottiglie sono state già tutte assegnate.

