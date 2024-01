Italia Oggi

L’intelligenza artificiale per collezionare fine wine… Mercato in crescita nei primi nove mesi del 2023 e adesso anche un sistema di intelligenza artificiale per collezionarli. Secondo l’Osservatorio eWibe, il live market dei vini pregiati, da gennaio a settembre 2023 i fine wine in Italia sono cresciuti del 4,7% contro il -1,5% della Francia, trainati da Toscana (+5,1%) e Piemonte (+3,3%). Adesso eWibe lancia un nuovo sistema di intelligenza artificiale che permetterà agli utenti di partecipare al mercato creando per la prima volta la propria collezione di fine wine supportati dalla tecnologia. Il wine advisor virtuale di eWibe, infatti, sarà in grado di creare un portafoglio ottimizzato, diversificato e ad alto potenziale, prendendo in considerazione una serie di parametri forniti dall’utente come budget, regioni preferite, annate e formatodelle bottiglie. Alla base del sistema di consulenza c’è non soltanto uno storico di informazioni già acquisite, ma anche elementi aggiornati da eWibe come report e analisi, transazioni in piattaforma fino ai dati raccolti dall’algoritmo. Il wine advisor virtuale sarà sempre in grado di comprendere e interpretare le richieste dei clienti, rispondendo alle loro domande e dialogando con loro, sia attraverso richieste scritte che orali grazie a sistemi evoluti di elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing). Il servizio di wine advisory virtuale è accessibile sia tramite la piattaforma di eWibe, sia tramite app che sfrutta la tecnologia di React Native. “Abbiamo lavorato per mesi a queste soluzioni che permetteranno agli utenti di vivere un’esperienza totalmente nuova”, afferma Edoardo Maria Lamacchia, ceo di eWibe. “Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, l’utente sarà guidato a 360 gradi nel suo percorso di investimento. Grazie alla nuova app e al servizio di Personal Wine Advisory l’investimento in vino sarà quindi sempre più accessibile a tutti, anche a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo ricco di passione e opportunità”, conclude Lamacchia. Il sistema basato sull’intelligenza artificiale segue, infatti, il servizio di Personal Wine Advisory guidato da Leonardo Bernasconi DipWset, Head of Wine di eWibe. Per tornare all’analisi di mercato, nel trimestre luglio-settembre 2023 è stato confermato il trend al rialzo dell’Italia +1,6% con Toscana capofila a +1,7% , seguita dal Piemonte a +1%. La Francia segna ancora un -0,5%, con Bordeaux (-0,4%) e Burgundy (-1,8%) mentre lo Champagne è in ripresa (+0,7%). L’indice complessivo di mercato eWibe Fine Wines mostra una performance positiva da inizio 2023 (+0,6%), sebbene con alcune fluttuazioni su base mensile e trimestrale.

