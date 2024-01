Italia Oggi

Sughero ideale per la sostenibilità dei vini … I tappi di Amorim Cork certificati dall’FSC… Che il vino abbia bisogno di essere custodito da chiusure di qualità che ne tutelino e valorizzino le caratteristiche organolettiche, è ormai assodato. Quello che è meno scontato è che non solo il packaging, ma anche i tappi possano essere sostenibili. In tempi di greenwashing e azioni di sostenibilità mascherata, la scelta di un tappo in sughero certificato come sostenibile per tutta la catena che parte dalla gestione responsabile delle foreste di sughero, la protezione delle specie vegetali e animali, i diritti dei popoli indigeni, la sicurezza dei lavoratori forestali fino ai fornitori e ai processi produttivi, può fare la differenza per le aziende a livello competitivo sul mercato e per l'ambiente. Ne è un esempio la certificazione FSC® Forest Stewardship Council, attraverso cui Amorim Cork Italia, leader del mercato dei tappi in sughero in Italia (nel 2022 oltre 667 milioni di tappi venduti per un fatturato di 75,1 mln euro) certifica tutti i tappi prodotti. Il Forest Stewardship Council è un’organizzazione indipendente, no-profit, non governativa, nata nel 1993 per promuovere la gestione forestale rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile. La certificazione rilasciata secondo lo standard FSC rappresenta la garanzia che i prodotti forniti derivino da foreste correttamente gestite, rintracciando il percorso compiuto dei prodotti a partire dalla foresta sino al consumatore. Ma FSC non è solo uno schema di certificazione perché l’azienda che intende accreditarsi deve sottoscrivere una dichiarazione di non essere direttamente o indirettamente coinvolta in attività quali il taglio, il commercio di legno o prodotti forestali illegali, la violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali, la violazione delle convenzioni Ilo o la distruzione di biodiversità. “Di fronte a questa evoluzione il sughero, ancora una volta, è la chiusura ideale”, spiega l’ad Amorim Cork Italia, Carlos Veloso dos Santos: “È dimostrato come sia un vero e proprio plusvalore per l’imbottigliamento e ora diventa riconosciuto anche il suo apporto a livello di sostenibilità: che VIVA (programma del ministero dell’ambiente sulla sostenibilità del vitivinicolo, ndr) affermi il valore delle nostre certificazioni sull’impronta di carbonio negativa dei tappi Amorim è per noi motivo di orgoglio, ma anche una conferma di essere sulla strada giusta”.

