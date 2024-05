Italia Oggi

Indici di mercato in calo per i vini pregiati… Indici di mercato in calo nel primo trimestre di quest’anno per i vini pregiati. L'indice eWibe Fine Wines segna nei primi tre mesi 2024 un calo del -0,7 %. La Francia (-1%) continua con il percorso di ripresa dopo un 2023 difficoltoso, mentre l’Italia (-0,5%) fa segnare ancora una volta la performance migliore. Per l’Osservatorio eWibe, live market dei vini pregiati, se si guarda alle singole regioni, la Toscana conferma il proprio trend positivo con +1,5% nei dodici mesi, nonostante un calo contenuto nel primo trimestre 2024 (-0,5%). Il Piemonte registra invece una lieve flessione del -0,9% nei primi mesi dell'anno, ma è stato stabile nel 2023. La Francia è in ripresa con Champagne a -0,3% da inizio d’anno conto il -3% del 2023, Borgogna (-1%,-3,7% ) e Bordeaux (-1,4%, -4,2%). Leonardo Bernasconi, head of wine di eWibe, spiega: “Per il secondo trimestre ci attendiamo la ripresa degli indici francesi, particolarmente Bordeaux. Per l’Italia prevediamo una normalizzazione nei volumi di scambio e nelle quotazioni di mercato, dopo un 2023 che ha registrato una crescita positiva. La Toscana, grazie alle release di Super Tuscan dell’eccellente 2021, è destinata a riscuotere significativo interesse a livello globale. Si prevede che il Sassicaia possa concorrere ad accendere i riflettori anche sugli altri Super Tuscan”. Per quanto riguarda il Piemonte, dice Bernasconi: “È previsto il rilascio dei Barbaresco 2021, mentre per i Barolo si dovrà attendere il 2025”. E poi c’è la Francia: “Dopo avere vissuto un’importante flessione nel 2023, offre oggi nuove opportunità di ingresso sul mercato”, chiosa. Tra le etichette con le migliori performance registrate sul live market nel primo trimestre c’è San Leonardo, 2013 +23,5% di incremento sul proprio valore, mentre il lotto dal valore più alto transato è stato una cassa da 3 bottiglie, 27mila euro, di Leroy Clos de la Roche Grand Cru 2011.

