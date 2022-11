Italia Oggi

Danese: per Veronafiere è in arrivo un nuovo dg … “Siamo in dirittura d’arrivo per la scelta del nuovo direttore generale”: così l’ad di Veronafiere, Maurizio Danese, a margine del forum wine2wine, chiuso ieri. La nomina del dg, dopo l’uscita di Giovanni Mantovani, completerà il vertice della società fieristica scaligera. Bocche cucite sul manager. Quanto all’esercizio, Danese sottolinea: “Il 2022 è stato di grande ricupero. Chiuderemo il bilancio con Ebitda positivo, ma in perdita per trascinamenti della pandemia”. Nel 2021 il bilancio di gruppo aveva segnato un fatturato di 73,6 mln, di cui 31,2 mln di contributi pubblici, e Ebitda positivo di 18 mln.

Copyright © 2000/2022