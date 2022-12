Italia Oggi

Il vino sfonda sui social e nel digitale ... A guidare le scelte del vino sono i social network, primo tra tutti Instagram: +20%, ma è in ascesa anche Linkedin. Cresce anche la scelta legata all’abbinamento col cibo (food pairing): +183%. A rilevarlo è la nona edizione della ricerca condotta da Omnicom PR Group Italia, che ha analizzato la presenza e le attività online delle prime 25 aziende vinicole italiane per fatturato secondo l’indagine Mediobanca 2022. Tra i canali social Facebook registra invece una crescita di un valore inferiore all’1% (era del 18% nel 2021 rispetto al 2020), YouTube è presidiato con poca intensità, da 16 aziende (contro le 13 del 2021) mentre Twitter solo da 9 (dato invariato rispetto al 2021). Poche le cantine su TikTok, solo 4 su 25 ed erano 3 lo scorso anno. L’indagine ha anche rilevato una maggiore sostenibilità con il 44% delle cantine (11 su 25, contro le 7 su 25 del 2021) già autosufficienti al 100% dal punto di vista energetico o che utilizzano energia da fonti rinnovabili. Aumentano anche gli e-commerce proprietari (+18%), le iniziative digitali e i progetti 4.0 di innovazione produttiva per il 28% delle aziende (7 su 25). Sei cantine su 25 hanno impianti per il recupero delle acque o di impiego circolare delle stesse e 2 cantine hanno attivi impianti per la produzione alternativa di energia come biogas o biodiesel. Maggiore attenzione viene adesso prestata alla comunicazione e allo story telling. E 14 cantine su 25 (contro le 9 su 25 del 2021) hanno sezioni dedicate a percorsi di degustazione. Il trend del “food pairing” vede protagoniste 17 aziende su 25. Tutte le aziende menzionano, a vario titolo, i vitigni autoctoni: 14 cantine all’interno dei loro siti hanno contenuti dedicati; 22 cantine su 25 (contro le 20 del 2021) citano progetti di tutela dei vitigni e della loro biodiversità, controllo dei fertilizzanti e dei pesticidi utilizzati.

