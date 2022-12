Italia Oggi

Mondiali Qatar, dominano i vini francesi. Italia dietro ... L’import In Qatar è cresciuto del 250%, negli Emirati dell’87%... Il vino viaggia con il calcio. In Qatar dove il consumo di alcool è vietato in pubblico, ma ammesso presso gli hotel con licenza di vendita, con i Mondiali in corso si è avuta un'impennata delle importazioni: +250% nei volumi di fine agosto quando si sono superati i 25 min di euro di valore e i 3,4 min di bottiglie. A crescere sono stati soprattutto i vini cileni (+775%) e francesi (+380%). L’Italia segna un +220%. Lo dice l’analisi di Nomisma Wine Monitor che mostra anche come quel poco vino che si beve è quasi tutto made in France. Nel 2021 le bottiglie importante sono state 1,6 min per un valore di circa 11 mln di euro. Di queste, il 73% sono state di origine francese. L’Italia che al 2° posto, ha importato in Qatar 180mila bottiglie: in particolare Prosecco, che vale il 20% di tutte le bottiglie di vino italiano spedite nel paese dei Mondiali. Seguono i bianchi dop dei Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e i rossi dop della Sicilia. I mondiali di calcio hanno fatto da traino per l’export di vino anche nei paesi vicini, anche loro oggetto delle medesime restrizioni in tema di consumo. È il caso degli Emirati Arabi Uniti (dove peraltro alloggiano molti tifosi che si spostano in Qatar solo per vedere le partite), che havisto crescere le importazioni a valore di vino dai principali paesi produttori dell’87%, nel periodo gennaio-agosto 2022 rispetto all’anno precedente. Spiega Denis Pantini, responsabile agroalimentare e Wine Monitor di Nomisma: “Anche negli Emirati il beneficio maggiore è andato alla Francia che ha visto aumentare il proprio export del 136%, mentre l’Italia, secondo fornitore, si è dovuta accontentare di un +32%”.

