Italia Oggi

L’analisi CAVG. Giù l’export di vino sfuso argentino … Calano le esportazioni di vino sfuso argentino che diventano però sempre più mono-varietali. L’analisi della Cámara Argentina de Vinos a Granel (CAVG) mostra come tra gennaio e novembre 2022, le esportazioni di sfuso siano stati pari a 647 mila hl (-39,8%) per un fatturato di 55 mln di dollari. Un calo dovuto principalmente ai vini generici (-74,3%) mentre i varietali hanno avuto una diminuzione più contenuta (-19,2%). Ma non solo. La quota dei vini varietali sul totale dello sfuso esportato è in continua crescita ed è arrivata a11’84% (+21 punti percentuali). Per quanto riguarda lo specifico dei vini, ad uscire in cisterna dall’Argentina sono Malbec (74% del totale dei tuono-varietali), Chardonnay (10,7%) e Torrontés Riojano (3,3%). Un trend, quello dei varietali, in crescita dal 2018. Le stime sono quelle di finire il 2022 a 70-71 mln di litri di vino sfuso esportato, soprattutto vini varietali, e un fatturato di circa 60 mln di dollari. Tre le principali destinazioni dello sfuso, Uk, Usa e Germania rappresentano il 70% del totale delle esportazioni e per le quali i vini varietali rappresentano il 93% del totale.

Copyright © 2000/2023