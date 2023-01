Italia Oggi

Svezia, raddoppiano le vendite di vino … Non ditelo a Greta Thunberg. Ma in Svezia, il suo paese d’origine, il surriscaldamento globale ha anche effetti positivi. Paradossale, sì. Eppure, i cambiamenti climatici hanno trasformato la fredda Svezia in un terreno fertile per la coltivazione delle uve. E il vino svedese, sconosciuto ai più, inizia a farsi largo sul mercato. Negli ultimi cinque anni le vendite interne di vino svedese sono quasi raddoppiate. Systembolaget, la catena di licenze di proprietà del governo col monopolio sulle bevande alcoliche con un tasso superiore al 3,5%, ha affermato che le vendite sono aumentate da 19.300 litri nel 2017 a 34.500 nel 2022. Sebbene la produzione sia ancora ridotta, il rivenditore ha dichiarato che la quantità, la qualità e l’interesse dei clienti sono in netta crescita. Nordic Vineyards, che vende vini scandinavi online, ha spiegato che la maggior parte dei suoi prodotti viene acquistata da persone all’interno della nazione, ma che sta ricevendo sempre più richieste dal resto dell’Europa e dall’Asia, in particolare dal Giappone. Il surriscaldamento globale e la coltivazione di nuovi vitigni sono tra i fattori che guidano la produzione di vino svedese. Le principali varietà coltivate in Svezia sono il solaris, un’uva bianca rilasciata per la prima volta nel 1975 dal Freiburg wine institute nel Sudovest della Germania, e il rondo per il vino rosso. Lotta Nordmark, ricercatrice dell’università di scienze agrarie di Stoccolma, ha sottolineato che “gli stili di vino sono stati per lo più bianchi, frizzanti e rosati, ma che esiste anche il potenziale per produrre vini arancioni”. Gli intenditori del settore sono interessati ai vini svedesi perché le uve hanno un lungo periodo di sviluppo e un'elevata acidità che crea un’interessante tavolozza sensoriale. Motivi per i quali già oggi i vini prodotti nel paese scandinavo stanno guadagnando terreno nelle competizioni internazionali di degustazione. Il giornalista svedese Mikael Mölstad, specializzato in enologia, ha dichiarato che in 20 anni la viticoltura in gran parte nel Sud del paese, a Skane, è passata da una “semplice curiosità” a una scena con un serio potenziale, con viticoltori e produttori di vino provenienti dall'estero. “Oggi la Svezia, come l’Inghilterra 15 o 20 anni fa, ha il potenziale per competere con la qualità del vino nei paesi vinicoli rispettati in Europa”, ha sottolineato Mölstad. “Ci dev’essere una convinzione da parte dei politici e delle autorità per determinare la produzione di vino come una futura attività agricola per la Svezia”, ha detto ancora l’esperto al Guardian. “Con questo ci saranno maggiori investimenti effettuati con il capitale di rischio necessario per potenziare l’attività. Con i cambiamenti climatici e la terra pura c’è un interesse da parte dei produttori di vino in Europa ad assicurarsi terreni in Svezia per la produzione futura”.

