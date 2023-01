Italia Oggi

All’estero il vino italiano va In Italia meno: vendite giù … Bene l’export, ma non benissimo, male il mercato interno. È in chiaro scuro l’andamento 2022 del vino made in Italy tracciato dal Forum Wine Monitor di Nomisma che si è tenuto ieri a Bologna. L’export ha toccato un nuovo record a 8 miliardi di euro, +12% sul 2021, mala Francia è arrivata a 12,5 miliardi di euro. La Spagna, terzo esportatore mondiale, ha invece segnato un aumento di circa il 6% per arrivare a 3 miliardi di euro. Quello che fa la differenza è il prezzo dei vini italiani che, a confronto con quelli francesi, è inferiore del 40%: il solito divario come dieci anni fa. In Italia, secondo i dati NielsenlQ, calano del 6% le vendite a volume nella gdo anche se le quantità vendute restano ancora sopra al livello pre pandemia. Calo, dell 1,8%, anche a valore. Secondo Denis Fantini, responsabile Wine Monitor di Nomisma, a pesare: “Sono l’inflazione, il cambio euro/dollaro e il rallentamento economico”. Ma i dati dicono anche che c’è “uno spostamento nei consumi del periodo estivo e di inizio autunno verso il fuori-casa, trainati altresì dalla ripresa del turismo dopo gli anni più critici della pandemia”. Il forum ha preso in esame, in particolare, la Germania secondo mercato per valore dell'export di vino italiano. “Se è vero che i tedeschi ridurranno i consumi di vino a seguito dell’incerta congiuntura economica, è anche vero che questi cali non saranno indifferenziati”, ha commentato Emanuele Di Faustino, senior project manager Wine Monitor di Nomisma. “Riguarderanno soprattutto i consumi fuori-casa e toccheranno meno i vini bio e sostenibili. Anche per quanto riguarda l’origine, saranno soprattutto i francesi a pagare pegno. Mentre quelli italiani dovrebbero soffrire meno, al pari dei vini locali”, ha concluso.

