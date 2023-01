Italia Oggi

Champagne da export. Spumanti low cost … Sono state 326 milioni di bottiglie, le spedizioni totali di Champagne nel 2022 +1,6% sul 2021. Il valore delle spedizioni supera, per la prima volta, i 6 miliardi di euro. La Francia, con 138,4 milioni di bottiglie, registra un leggero calo (-1,7%). Le esportazioni, 187,5 milioni di bottiglie, sono aumentate del 4,3%. La quota delle esportazioni sul totale delle vendite è passata dal 45% di dieci anni fa a poco più del 57% di oggi. Nonostante un contesto geopolitico ed economico mondiale che invita alla cautela, i produttori di Champagne rimangono fiduciosi sulle prospettive per il 2023. Continua il trend positivo dell’imbottigliato divini Etna doc. Nel 2022 sono stati imbottigliati 43.651,09 ettolitri di vino, pari a poco più di 5,8 milioni di bottiglie, +28,68% rispetto al 2021. Un dato che, se confrontato con il 2019, ultimo anno prima dell’inizio della pandemia, sale al 34,6%. Si si guarda nel dettaglio delle singole tipologie, l'Etna Rosso, che rappre senta poco più del 50% dell’imbottigliato complessivo, cresce del 28,36%, pari a 23.365,31 ettolitri. Crescita altrettanto sostenuta anche per la seconda tipologia più imbottigliata, l’Etna Bianco, con il 28,08%, pari a 14.366,09 ettolitri. Cambiano i consumi con gli spumanti low cost unica categoria in crescita nella gdo nel 2022. Per l’Osservatorio Uiv-Ismea su base Osservatorio Ismea-Nielsen IQ, lo scorso anno l’unica voce chiaramente positiva è quella “Altri spumanti Charmat” (diversi dal Prosecco) con una crescita tendenziale in volume del 13% (+22% nei discount) contro il -6% del totale dei vini, il -7% di quelli fermi e in particolare per le Doc rosse, -11%. Secondo l’Osservatorio, dal 2019 al 2022 le bollitine hanno registrato un +17% nei volumi commercializzati in gdo, con il Prosecco cresciuto del 31%. mentre gli “Altri spumanti Charmat” chiudono il triennio a +32% (34 milioni di bottiglie nel 2022).

