Italia Oggi

Sparito un tir di Amarone … Masi Agricola spa, quotata nell’Euronext Growth Milan ieri ha reso noto che nel magazzino dell’operatore specializzato nella logistica internazionale del vino di cui si avvale da anni, dove sono stoccate le proprie bottiglie, si è verificato l’ammanco di circa 1.500 casse da 6, per un totale di circa 9.000 bottiglie, di Costasera Amarone della Valpolicella Classico docg delle annate 2017 e 2018, sottratte dalle scorte pronte per la spedizione. Masi presume si tratti di un furto deliberato, visto che manca solo Costasera in quantità equivalente a un Tir. Indenni gli altri vini pregiati vini di Masi.

