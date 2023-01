Italia Oggi

Contributi per i vigneti, domande entro il 31/3 … Entro il 31 marzo prossimo i viticoltori che intendono beneficiare del regime di aiuto per l’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono tenuti a presentare la domanda presso l’organismo pagatore competente per territorio. Le disposizioni applicative per il funzionamento del regime di aiuto sono state pubblicate con la circolare Agea n. 5577 del 25 gennaio 2023, contenente tutte le informazioni operative necessarie ai produttori e ai centri di assistenza agricola per predisporre e presentare la documentazione necessaria. Il termine del 31 marzo si applica in via eccezionale solo alle domande relative all’annualità 2023. Dal prossimo anno si applica la tempistica standard stabilita dal decreto ministeriale n. 646643 del 16 dicembre 2022. Per la materiale presentazione delle domande di finanziamento è ora necessario che gli organismi pagatori attivi sul territorio garantiscono l’apertura dei propri sistemi informativi tenuto conto che, in base alle raccomandazioni di Agea, è necessario tenere aperto lo sportello per almeno 60 giorni. Pertanto, entro la fine del corrente mese di gennaio, dovrebbe essere possibile caricare le domande. I viticoltori che richiedono di accedere agli incentivi pubblici potranno procedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, dopo il primo settembre prossimo. Questo requisito è necessario per consentire lo svolgimento dei controlli ex ante che interessa il 5% delle aziende richiedenti. L'istruttoria perla pubblicazione della graduatoria e l’ammissione delle domande si concluderà entro il 31 ottobre prossimo ed entro i 15 giorni successivi i i viticoltori riceveranno una comunicazione sull'esito della loro domanda. Il contributo per la ristrutturazione e la riconversione è composto da due voci: la compensazione per le perdite di reddito (con aliquota di aiuto del 100% e massimale a 3.000 euro per ettaro) e il contributo dei costi per le operazioni di ristrutturazione e riconversione, con aliquota del 50% che sale al 75% nelle regioni meno sviluppate.

