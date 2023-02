Italia Oggi

A BolognaFiere il Mercato dei vignaioli indipendenti … Nuova sede per il Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti, giunto alla XII edizione: l’evento organizzato dalla Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti) dà appuntamento ad appassionati e operatori del settore dal 25 al 27 novembre a BolognaFiere, per ricreare, all’interno di un nuovo spazio, lo spirito che da sempre contraddistingue questa manifestazione. “Quando parliamo del Mercato dei vini, ci piace partire da un assunto: non è una semplice fiera, ma la festa di vignaioli e vignaiole, un momento di incontro tra produttori, pubblico e operatori, unico nel suo genere”, spiega Lorenzo Cesconi, presidente Fivi. Sono più di 1.500 le aziende associate a Fivi, e 870 avevano partecipato all’edizione 2022, oltre 200 in più rispetto al ‘21.

