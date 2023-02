Italia Oggi

Avvinamenti, 5 giornate dedicate a cantine e vini … Un network di relazioni per arrivare a generare una fucina di proposte culturali, gastronomiche, artistiche e di intrattenimento che non si esauriscano nello spazio di un singolo evento. Ma approdino alla definizione di una vera e propria agenda di occasioni, che mettano al centro dell’attenzione le cantine italiane e i loro vini. E questo il cuore e il senso di Avvinamenti: cinque giornate di confronti organizzati in via Tortona 31, a Milano, nello spazio nato dal recupero di un ex opificio, che costituiscono la messa a terra dell’esperienza editoriale di Daniele Sottile - sommelier Ais e assaggiatore Onav dal 2003, docente presso Eataly e il Politecnico di Milano dal 2016 - che ha pubblicato un omonimo libro nel novembre 2020 sulla storia, la geografia e la degustazione del vino. Gli altri due partner che organizzano la manifestazione sono Luca Carraro, consulente gestionale nel mondo horeca, e Sergio Ronchi, giornalista enogastronomico, anch’egli sommelier Ais e degustatore Onav e Onaf. La location di Avvinamenti non è stata scelta a caso: gli organizzatori hanno optato per la zona Tortona, un tempo sede di attività industriali e manifatturiere, perché oggi è un distretto del design, della moda e della cultura, ed è il quartier generale di numerosi brand di prestigio italiani e internazionali. L’appuntamento, iniziato ieri, andrà in scena fino a lunedì 13 febbraio 2023, consentendo ad appassionati e professionisti di sperimentare, imparare e aggiornarsi grazie a cocktail, brunch, cene, masterclass, mediante ricercati abbinamenti cibo-vino e altre esperienze all’insegna della contaminazione tra enogastronomia, arte e cultura. L’evento, iniziato con un dinner cocktail inaugurale, contiene quattro cene sensoriali, due brunch gourmet, 12 masterclass artistici e un banco d’assaggio declinato in due giornate: domenica 12/2 per il pubblico di appassionati, lunedì 13/2 per gli operatori e i professionisti del settore.Poi, nei mesi a seguire, Avvinamenti proseguirà con altre attività, nel corso delle quali i vini dei produttori partner potranno restare sotto i riflettori, all’interno dello spazio di via Tortona 31 e del suo bistrot. Su www.avvinamenti.it è attiva la piattaforma di vendita dei biglietti per le diverse proposte in calendario che possono essere scelte singolarmente o in pacchetti. L’accesso al banco di assaggio di lunedì 13 è gratuito e riservato a professionisti e operatori, previa registrazione sul medesimo sito web.

