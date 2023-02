Italia Oggi

II Comité Champagne ha presentato a Wine Paris & Vinexpo Paris il piano di filiera che definisce la strategia globale per affrontare le sfide del decennio a venire. Il budget annuale del Comité crescerà di 10 milioni di euro nei prossimi cinque anni con investimenti in ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile della filiera e rafforzamento delle sue missioni fondamentali. In particolare la lotta alla flavescenza dorata, la fillossera del XXI secolo, l’adattamento ai cambiamenti climatici e l’obiettivo “Net Zero” entro il 2050.

