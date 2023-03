Italia Oggi

Una guida al vino … L’enoturismo cerca professionisti… Partirà il 13 marzo un corso online per la formazione dell’addetto all’enoturismo, figura professionale sempre più centrale nella vita di una cantina e specializzata nella ricezione e nell’accoglienza degli ospiti. Si tratta, in particolare, di una figura capace di presentare e promuovere con competenza i vini, ma soprattutto in grado di veicolare lo storytelling aziendale con efficacia. A promuoverlo il Consorzio Vino Chianti, insieme a Consorzio Tutela del Vino Morellino di Scansano, Consorzio tutela Vini Montecucco, Consorzio tutela Vini della Maremma Toscana, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Toscana, la società Consolve, WineTrade e l’avvocato Marco Giuri dello Studio Giuri Avvocati, specializzato nel settore vinicolo in qualità di ideatore e coordinatore scientifico. La formazione è, infatti, al giorno d’oggi un elemento imprescindibile per garantire la qualità e il successo dell’enoturismo, a tutti i livelli. Diventa quindi essenziale che le moderne “enoguide” siano ben informate sulla cultura del vino e sulla produzione vinicola, così come sulle peculiarità del territorio e della sua storia: solo in questo modo potranno offrire ai visitatori un’esperienza autentica e di assoluta qualità. Ciò richiede inoltre una conoscenza approfondita delle tendenze del mercato turistico, nonché una comprensione delle strategie di marketing più efficaci per promuovere il proprio business. “L’obiettivo del corso è potenziare e incentivare la ricezione enoturistica: esso permette, infatti, di avere tutte le carte in regola per attivare questa tipologia di attività”, afferma Marco Alessandro Bani, direttore del Consorzio Vino Chianti. “Non appena è uscita la legge Toscana sull’enoturismo”, sottolinea, invece, Marco Giuri, ideatore del corso”, mi sono reso conto che i consorzi di tutela avrebbero svolto un ruolo da protagonisti nell’organizzazione di eventi e nell’ambito della formazione enoturistica. Ad oggi, abbiamo già realizzato e portato a termine il primo corso per il Consorzio Bolgheri e Bolgheri Sassicaia doc che ha avuto un grande successo di adesioni”. Per informazioni: www.consorziovinochianti.it

