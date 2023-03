Italia Oggi

Doppio filare nel vigneto contro il climate change … Tecnologia, ma anche inventiva dell’uomo per rispondere ai cambiamenti climatici. Nasce così da una idea di Remo Falconieri, titolare della Cantina Cieck di San Giorgio Canavese (To), terra di Erbaluce, una nuova forma di allevamento della vite. L’invenzione, brevettata da Falconieri, è una doppia spalliera, un doppio filare modello Cieck, che permette una produzione quantitativamente più importante e la riduzione dell'accumulo di umidità sotto chioma. Spiega a ItaliaOggi Remo Falconieri: “Il primo obiettivo è di non fare più la pergola che si tribola molto tra potatura e raccolta. E poi c’è il grosso problema dell’umidità. Con le piogge di fine maggio, inizio giugno, se poi arriva il sole sale l’umidità che va a finire sui grappoli e sulle foglie e questo provoca malattie. Con la doppia spalliera l’umidità non si ferma. E poi anche la potatura e la raccolta sono più facili, richiedono minor manodopera tanto avere dei risparmi economici che fanno rientrare in due anni dal maggior costo iniziale”. Inoltre con questo metodo, “la pianta può essere cimata lateralmente e si può lasciare che la chioma ripari dal sole di agosto e protegga dalle grandinate. Oltretutto si riesce ad avere anche un maggior numero di piante per ettaro: si può arrivare a 2mila contro le 1.200 del metodo tradizionale”. Adesso sono in corso sperimentazioni per verificare i vantaggi che possono essere rilevati sull’aspetto enologico e che sembrano riguardare molti parametri presi in considerazione tra cui tenore zuccherino delle uve, alcol e acidità totale. Il nuovo modello è stato presentato nei giorni scorsi da Cieck durante un convegno organizzato da Confagricoltura Torino. “Il progetto è stato portato avanti con l’Università di Torino nella cui cantina, per altro, sono state vinificate le poche bottiglie finora prodotte e il vino è stato confrontato con quello ottenuto con l’altro metodo. Quest'armo contiamo di avere una produzione maggiore” conclude Falconieri.

