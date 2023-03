Italia Oggi

Il Prosecco, primo in gdo, perde il 12% … E’ il Prosecco il villo più venduto in gdo. Anche se la performance sul 2021 è in negativo: perde l’11,9% in volume e il 3,6% in valore. Il suo giro d’affari è di circa 328,5 min per oltre 46,8 min di bottiglie. Subito dopo il Chianti con 17,6 min di bottiglie (-8,4%) per 94,6 min di ricavi (-3,5%). Al terzo posto il Lambrusco: quasi 17 min di bottiglie (-9,47,) per 60,2 mln (-4,2%). Sono i dati sui trend del mercato del vino italiano allo scaffale nel 2022 e nel primo bimestre, 2023, elaborati dall’istituto di ricerca Circana (già: IRI), che ItaliaOggi puo anticipare. Saranno presentati il 3 aprile al Vinitaly. Medaglia di legno il Montepulciano d’Abruzzo: 12,8 min di bottiglie vendute (-3,1%) per quasi 46,5 min (-0,5%). Il primo segno + arriva alla 6° piazza: il Muller Thurgau sale in volume del 7,5% (10,5 min di bottiglie), in valore del 6,5% (50,9 min). Bene il Vermentino: 10,1 min di bottiglie vendute (+6,4%) per 69,3 min (+9,9%).

