Italia Oggi

I vini rossi ora vendono meno. Ma il fuori salone del Vinitaly riempie Verona di eventi … L’Osservatorio Uiv – Vinitaly traccia gli ultimi 12 anni. L’Italia ha perso un mln di ettolitri… Potrebbe essere un calo strutturale quello del commercio dei vini rossi fermi; protagonisti in negativo di un’oggettiva dilficoltà degli scambi, fatta eccezione perii segmento premium. A questo fa da contraltare la crescita dei bianchi fermi e, soprattutto delle bollicine. É quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio del vino Uiv-Vinitaly, che ItaliaOggi ha in anteprima, e che elabora i dati delle Dogane sul commercio mondiale di vino per colore degli ultimi 12 anni. Nel 2022 sono passivi i saldi di tutti i principali paesi esportatori: complessivamente hanno perso, in 5 anni, vendite per 3,5 mln di ettolitri. Le esportazioni di vino rossodei principali paesi sono sono state 33 mln di ettolitri, -10% ma, soprattutto, -13% sul 2019, anno antecedente la pandemia. Per il segretario generale dell’Unione italiana vini, Paolo Castelletti: “Il mutamento epocale delle condizioni climatiche può essere l’occasione per ripensare e, sedei caso, rimuovere rigidità produttive. Anche introducendo elementi di rottura, che vadano nell’ottica della sostenibilità da una parte e della modernità richieste dal mercato dall’altra. I mercati lo dimostrano i bianchi neozelandesi, i rosati francesi, lo stesso Prosecco gli ultimi i vini a basso tenore alcolico - sono aperti alle novità più di quanto si possa immaginare”. I bianchi hanno avuto performance decisamente positive, con un +2% nel periodo 2022121 e un +11% rispetto al pre-Covid, per 25 mln di ettolitri esportati. Bene anche i rosati. Seppur con volumi ancora relativamente piccoli, poco meno di 6 miti di ettolitri nel 2022, sono cresciuti del 4% nel 2022 e del 19% rispetto al 2019. Dunque, esiste un problema vini rossi, il cui mercato, fino a 10 anni fa, valeva il 60% degli scambi, mentre ora è poco sopra i 140%: la Spagna, seppur in calo, si conferma il più grande esportatore mondiale con 8 mln di ettolitri venduti nel 2022, grazie ai grandi clienti di sfu so, quali Francia e Germania. L’Italia, invece, è il paese che ha perso di più: un mln di ettolitri per stabilizzarsi a quota 6 min. Saldo passivo anche per la Francia (700mila ettolitri), con riduzioni sostanziali sul mercato cinese e in parte americano; quest’ultimo compensato dalla crescita dei rosati, arrivati sopra quota 1,3 mln di ettolitri. Vanno bene Cile e Argentina, gli unici due paesi che mantengono medie stabili: il Cile a 3 mln di ettolitri e l’Argentina a 1,5 min. I dati dell’Osservatorio aprono a interrogativi che saranno discussi al Vinitaly (Verona 2-5 aprile). La fiera anche quest’anno sarà affiancata da Vinitaly and the city (31/3 - 3/4). Di fuori salone con oltre 50 eventi in cartellone che hanno per teatro le vie e le piazze di Verona; nel palinsesto: contaminazioni culturali, artistiche, musicali e geografiche, per un mix di degustazioni, masterclass, talk, incontri e visite guidate. Il tutto all’insegna dell'eccellenza enologica italiana. Ad aprire Vinitaly and the City, il 31 marzo sarà “Lives-L’incredibile vita di Maurizio Cottelata raccontata in parole e musica”. Tra le novità in programma, il lancio della wine guitar di Vinitaly and the City in legno di botte di castagno realizzata da Fabrizio Paoletti, il liutaio che ha firmatole chitarre di star come Bruce Springsteen, Keith Richards e Joe Walsh. Il divino poeta Dante Alighieri sarà, invece, protagonista di una mostra: alt mio Purgatorio. Dante profeta di speranza” a cura di Franco Nembrini. In fiera, invece, per iniziativa dei ministri dell’agricoltura e della cultura, Francesco Lollobrigida e Gennaro Sangiuliano, saranno esposte due opere d’arte, a testimonianza del rapporto tra vino e cultura: Bacco di Carauaggio e Bacco fanciullo di Guido Reni.

