Italia Oggi

Gentleman’s Gazette, un’edizione speciale per La Vendemmia di MonteNapoleone … È da domani con MF-Milano Finanza in selezionate edicole del centro di Milano, Gentleman’s Gazette, l’edizione speciale del magazine dedicata alla “Vendemmia di MonteNapoleone”, l’iniziativa ideata e promossa da MonteNapoleone District (montenapoleonedistrict.it) che rende omaggio al connubio fra i più grandi brand della moda e le più rinomate cantine, italiane ed estere. Gentleman, il mensile per gli uomini che amano la vita, accompagna da anni i suoi lettori alla scoperta degli eventi e dello spirito che hanno reso un must questa manifestazione (dura dal 3 al 9 ottobre), giunta alla sua tredicesima edizione. L’edizione speciale Gentleman’s Gazette, realizzata in italiano ed inglese, sarà presente in tutti gli eventi organizzati dall’Associazione e distribuita in tutte le boutique di via Monte Napoleone oltre che negli hotel, ristoranti e musei partner dell’iniziativa. Inoltre è scaricabile da classabbonamenti.com, l’edicola digitale di Class Editori. Fra le novità più interessanti di “Vendemmia di MonteNapoleone”, “sicuramente il ritorno alla partecipazione di via Spiga con l’adesione del nuovo store di Ralph Lauren”, dice Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District nell’intervista pubblicata su Gentleman’s Gazette. “Ma anche un’esperienza su invito, sabato 8 presso Calvisano, la sede di Agroittica Lombarda con il caviale Calvisius, nonché la nuova location dell’asta charity di vini esclusivi del Comitato Grandi Cru d’Italia battuta da Christie’s in favore della Fondazione Dynamo Camp, il 5 ottobre al The Westin Palace. Ci sono poi nuovi ristoranti coinvolti nella manifestazione con menù dedicati all’evento e calici di vino abbinati. Inoltre, ospitiamo nuove cantine aderenti al Comitato Grandi Cru d’Italia”. “La Vendemmia di MonteNapoleone” è patrocinata dal Comune di Milano e da Confcommercio-Imprese per l’Italia ed è realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, la 92° Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba e Fondazione Dynamo Camp. La manifestazione è inoltre sostenuta da Valverde - La forma dell’acqua, in qualità di main sponsor.

Copyright © 2000/2022