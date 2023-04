Italia Oggi

Vino, aiuti per eliminare l’uva non ancora matura … Per la campagna di commercializzazione vitivinicola le regioni possono attivare la misura della vendemmia verde che consiste nella distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, come strumento per regolare la produzione. Il via libera è stato fornito dal Masaf con decreto del 17 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del giorno 25 successivo. L’apertura della vendemmia verde è stata sollecitata da alcune regioni che evidentemente hanno avvertito la necessità di attivare questo strumento di sostegno dei produttori viticoli, per far fronte ad una contingente situazione negativa. Nelle prossime settimane le regioni emaneranno disposizioni attuative con le quali saranno individuate le priorità ed i criteri per eseguire le operazioni di vendemmia verde. I viticoltori interessati dovranno presentare domanda all’organismo pagatore competente, rispettando la tempistica stabilita nei provvedimenti regionali. Nelle ultime campagne di commercializzazione la misura della vendemmia verde è quella che riceve i minori stanziamenti. Come noto, il Piano nazionale di sostegno vitivinicolo contempla cinque diversi interventi, di cui la ristrutturazione e la conversione dei vigneti, con 144 mln di euro, è quello più ricco in termini di risorse. Alla vendemmia verde sono assegnati appena 4,8 mln di euro ripartiti tra le 21 regioni. La Sicilia è quella che beneficia del più elevato stanziamento annuale con quasi 700mila euro. L’aiuto pubblico erogato a favore dei viticoltori beneficiari copre fino al 50% della somma dei costi diretti relativi all’eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi, tenendo conto anche della conseguente perdita di reddito. Nessun contributo pubblico è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data di vendemmia verde, in particolare quando causato da calamità naturali. Qualora l’evento atmosferico si verifichi dopo l’effettuazione della vendemmia verde, non può essere erogata alcuna compensazione sotto forma di assicurazione del raccolto.

Copyright © 2000/2023