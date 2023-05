Italia Oggi

Vinum, edizione da 160 mila degustazioni … Sono state 160 mila le degustazioni vendute per la 45esima edizione di Vinum, la fiera nazionale dedicata ai grandi vini del Piemonte organizzata dall’Ente Fiera di Alba, in collaborazione con il Comune di Alba e la Giostra delle Cento Torri, che ha visto Alba diventare la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia durante i due weekend da sabato 22 a martedì 25 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio. Un evento sempre più internazionale, con i primi biglietti online acquistati in Texas e una grande partecipazione di pubblico straniero. Molti i giovani: delle 160 mila degustazioni vendute (oltre il 50% online), più del 60% è stato acquistato da utenti nella fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con wine lovers (+10% rispetto al 2022) arrivati ad affollare le strutture ricettive nelle colline di Langhe, Roero e Monferrato da 22 Paesi del mondo oltre che dall'Italia. Le etichette in degustazione sono state più di 700, di circa 400 produttori piemontesi, alle quali si sono aggiunte nel primo weekend quelle dei produttori dell’Oregon, con i vini di Medford, città gemella di Alba, e quelli del Consorzio dei Vini della Valle d’Aosta, regione ospite della kermesse nel secondo weekend, oltre a una selezione di etichette dai cinque continenti curata da GoWine. “Festeggiamo una straordinaria partecipazione di pubblico, con una significativa percentuale di giovani curiosi, competenti e consapevoli che hanno affollato le piazze albesi in questi due weekend, animando il centro storico cittadino con una presenza qualificata e festosa”, ha detto la presidente dell’Ente Fiera di Alba, Liliana Allena. “Un’ulteriore soddisfazione deriva dall’essere riusciti a coinvolgere nelle varie esperienze un pubblico di appassionati caratterizzati dalla grande voglia di approfondire la conoscenza del mondo del vino e di gourmet provenienti dall’Italia e dal mondo”.

