Italia Oggi

Vini toscani doc. Il 2023 parte al ralenti … Su i prezzi, giù le vendite dei vini toscani Doc. Nei primi 4 mesi del 2023 le bottiglie immesse sul mercato sono calate del 12% sull’analogo periodo del 2022. Lo tsunami colpisce quasi tutte le Dec, in particolare Nobile (-24%) e Rosso di Montepulciano (-19%) che però arrivano da un triennio di crescita. Seguono: Igt Toscana (-22). Chianti Classico e Rosso di Montalcino (-19%) e Morellino (-13%). Chianti e Bolgheri contengono la perdita nel 3%. Risparmiate Maremma Toscana (+22%) e Brunello di Montalcino (ferma) che arriva dal -14% dell’intero 2022. Secondo i dati dell’Associazione vini toscani (Avito), nel prime quadrimestre le fascette di Stato acquistate dai produttori delle Doc Top 15 (non si fa magazzino) sono arrivate a 88,5 mln di bottiglie rispetto ai 100 mln del 2022 e ai 102 mln del 2021. Attenzione! I primi 4 mesi non indicano il trend dell’intero 2023”, mette in guardia Francesco Mazzei, presidente di Avito o del Consorzio Maremma. “Eppoi sui dati forse influiscono ritardi nella consegna del prodotto. Comunque, è certo che soffrono i vini di fascia medio bassa, legati alla gdo. Gli altri tengono bene. Tant’è che non ci risultano problemi nell’Horeca: lo vediamo dai dati di molte aziende”. Mazzei è fiducioso nei consumi della prossima stagione estiva che si annuncia record. “Credo che il 2023 non registrerà arretramenti” conclude dubbioso Lorenzo Tersi, presidente di LT wine & food advisory, artefice del deal Argea-Zaccagnini e di altri deal: “Il calo della domanda è legato agli aumenti diffusi dei prezzi. In Francia non stanno meglio: a Bordeaux hanno deciso di estirpare 9.500 ettari di vigneti. Che fare? -In Italia le aziende devono posizionare meglio l’offerta, aprire nuovi mercati e fare brand building. Bisogna sfruttare i fondi pubblici per la promozione”. E quando la crisi delle vendite genera asfissia finanziaria? “Ci sono varie op-zioni per una pini sana”, risponde Tersi. “Una è ricorrere al pegno rotativo. Si possono ottenere risorse preziose per superare una fase di difficoltà finanziaria”.

