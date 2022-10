Italia Oggi

Lugana per i bianchi (+54%), il Primitivo di Manduria per i rossi (+65%), il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore per gli spumanti (+6%) e il Salento Igt per i rosati (+86%). Sono questi i vini a denominazione cresciuti di più nel 2021 nella propria categoria nelle vendite online di Vino.com. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio nato dalla partnership tra Nomisma Wine Monitor e Vino.com. A trainare sono soprattutto gli uomini che hanno acquistato oltre l’80% delle bottiglie, con la Generazione X che rappresenta la fascia prevalente di acquisto. Gli under 40 preferiscono il Primitivo di Manduria, mentre i baby boomer vanno sul Lugana. La Lombardia, 25%, è la prima regione di acquisto.

