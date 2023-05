Italia Oggi

Vino, Federvini e Confagri contro le etichette irlandesi … Federvini invierà un esposto formale alla commissione europea in merito all’incompatibilità col diritto Ue della normativa sull’etichettatura di vini e spiriti proposta dall’Irlanda, che prevede etichette allarmistiche sulle bottiglie. Il reclamo, in linea con le valutazioni presentate dalle associazioni Ue del comparto, riunite nel Comité Vins e spirits Europe, punta sull’incompatibilità delle norme irlandesi con l’attuale disciplina Ue in materia di corretta informazione al consumatore. E sull’impedimento ingiustificato alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Ue, in contrasto con le disposizioni ex art, 34 e 36 del Trattato Ue. L’esposto segue di una settimana la scadenza dei termini per l’inoltro al Wto di opposizioni sulle norme irlandesi; cosa fatta da Australia, Canada, Cuba, Messico, Nuova Zelanda, Uk, Repubblica Dominicana e Usa. Anche Confagricoltura ha annunciato opposizione agli health warning . Palazzo Della Valle ricorda che: “La commissione non ha sollevato obiezioni a proposito della decisione dell’Irlanda che, se attuata, determinerebbe un pericoloso precedente per il regolare funzionamento del mercato unico”. In più, ha avvertito: “La questione sarà all’ordine del giorno della prossima riunione del Comitato barriere commerciali del Wto, il 21 giugno. In quella sede la commissione, in quanto titolare della competenza esclusiva in materia commerciale, sarà chiamata a motivare la presunta conformità del provvedimento di Dublino con le regole del mercato unico e della libera concorrenza”.

Copyright © 2000/2023