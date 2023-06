Italia Oggi

Riforma IG, rafforzati i consorzi … L’Europarlamento in plenaria ha approvato ieri con 603 voti a favore, 18 contrari e 8 astenuti, il rapporto del relatore Paolo De Castro sul regolamento Indicazioni geografiche Ue di vini, bevande spiritose e regimi di qualità dei prodotti agricoli; settore che nell’Ue oggi vale 80 mld di euro. Per la prima volta viene definito un testo unico europeo sulle produzioni di qualità. Il lavoro dei deputati ha portato a correttivi: i consorzi Ig dovranno promuovere il “turismo ad indicazione geografica”. Agli stati verrà conosciuta la possibilità di introdurre sistemi di contributi erga-omnes, a carico dei produttori per sostenere i costi del consorzio. L’Euipo potrà contribuire alla tutela delle Ig tramite lo sviluppo di un registro europeo delle Ig, sia nel mercato interno che nei mercati terzi. Ora parte il confronto col Consiglio Ue: il primo trilogo è il 6 giugno; l’intesa si prefigura nell’autunno 2023.

Copyright © 2000/2023