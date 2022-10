Italia Oggi

Valorizzazione del territorio e tracciabilità della filiera dei vini Collio grazie al Qr code in etichetta. L’iniziativa fa parte del progetto Augmented Susgrape, finanziato dal programma Interreg Diva di Area Science Park. L’esigenza è stata quella di trovare modalità creative, innovative, interattive e originali per valorizzare gli sforzi di sostenibilità del Consorzio. Per David Buzzinelli, presidente del Consorzio “è importante che il consumatore possa accedere in modo semplice ed immediato ad informazioni chiare riguardanti i nostril metodi produttivi”. Il Consorzio nato nel 1964 conta su circa 1.500 ettari e 178 soci.

