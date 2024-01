ItaliaOggi

Crescono i low e no-alcohol e la Hofstätter segna +60% … Senza alcol, ma con sole 20 calorie per bicchiere e caratteristiche detox: i vini dealcolati vivono un momento di consumi in crescita. Secondo un recente sondaggio condotto da The Portman Group in collaborazione con la piattaforma YouGoa, in Uk è in aumento la popolarità dei low e no-alcohol. Lo si vede anche dai dati dell'italiana Steinbock Selection di Hofstätter cresciuti nel 2023 del 60% in volume rispetto al 2022, con la gdo che ha sfiorato il +40%. Martin Foradori Hofstätter, alla guida dell'omonima tenuta, spiega: “L’alta hotellerie è stato il segmento di mercato da subito più interessato a questo tipo di prodotti. Oggi l'attenzione cresce anche nel mondo “mixology”.

Copyright © 2000/2024