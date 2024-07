ItaliaOggi

Consumi giù, prezzi su. Il 2023 del vino … Inflazione, volumi in calo (i più bassi dal 1961) così come i consumi, prezzi in aumento: è questo il vino 2023 secondo i dati dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino (Oiv), presieduta da Luigi Moio. Per quanto riguarda la superficie, il vigneto mondiale continua a diminuire, -0,5% rispetto al 2022 per scendere a 7,2 milioni di ettari. A livello nazionale nel 2023, la Spagna, il vigneto più grande del mondo, è scesa a 945mila ettari, -1%, la Francia ha registrato una diminuzione dello 0,4%, fermandosi a 792mila ettari. L’Italia continua, invece, a crescere e arriva a 720mila ettari, +0,2% quarta Nazione a livello mondiale per superficie, 10% del totale, dietro a Cina, Francia e Spagna con il 13,1%. Condizioni climatiche estreme e malattie fungine diffuse hanno avuto un grave impatto e hanno portato la produzione divino globale a 237 milioni di ettolitri, -10% sul 2022. Nell’Ue nel 2023 sono stati prodotti 144,5 milioni di hl, -10,6%. La Francia, primo produttore globale 2023, ha raggiunto i 48 milioni di ettolitri, +4,4%, pari al 20,2% del totale mondiale. L’Italia, seconda con il 16,1%, ha registrato un calo del 23,2%, per un totale di 38,3 milioni di ettolitri, la produzione più scarsa dal 1950. In calo anche la Spagna, -20,8%, e 28,3 milioni di hl che rappresentano 1’11,9% del vino globale. A livello di altri Paesi, Oiv registra il crollo della Cina, -33% sul 2022, di Australia -26,2% e Argentina -23%. Crescono, invece, i volumi prodotti da Usa, +8,5% e Brasile, +31,4%. Il consumo è stato stimato a 221 milioni di ettolitri, in calo del 2,6%. Anche il commercio internazionale è stato notevolmente influenzato dall’aumento dei prezzi: i volumi scambiati sono stati 99 milioni di ettolitri per 36 miliardi di euro dovuto al prezzo medio per litro di vino d’esportazione che ha raggiunto il livello record di 3,62 euro.

