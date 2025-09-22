Wannenes - Asta 25 settembre 2025 (175x100)
VINO & ALTA MODA

Jacquemus, il brand francese più cool degli ultimi anni, firma la limited edition Veuve Clicquot

Tra le due icone d’Oltralpe una nuova collab nel segno dell’esclusività per lo Champagne La Grande Dame 2018
Jacquemus e Veuve Clicquot per La Grande Dame 2018

Simon Porte Jacquemus, stilista francese che ha fondato il suo brand nel 2010 e che in pochi anni è diventato uno dei più acclamati del fashion system (anche grazie alle sue sfilate iconiche e all’utilizzo strategico dei social media), firma una nuova edizione limitata per Veuve Clicquot: le due due icone dello stile d’Oltralpe si uniscono per lo Champagne La Grande Dame 2018, prodotto con il 90% di Pinot Noir. La bottiglia è avvolta nel lino bianco - ad evocare le estati mediterranee, con i panni stesi ad asciugare all’aperto, e in riferimento all’antica tradizione italiana di avvolgere un panno imbevuto d’acqua attorno alle bottiglie per mantenerle al fresco in estate - ricamato con calligrafia gialla, mentre la scatola è rivestita in tessuto “Toile du Marais” e impreziosita da un nastro giallo come i raggi del sole, alternando il logo Veuve Clicquot alla firma di Simon.
Il giallo è infatti il colore-simbolo della Maison (di proprietà del gruppo Lvmh), ma anche uno dei preferiti dello stilista, che da sempre si ispira ai colori della Provenza, in cui è nato e cresciuto. La Grande Dame, prodotta solo nelle annate eccezionali, è stata creata in omaggio a Nicole Barbe Ponsardin (1777-1866), moglie e poi vedova di François Clicquot, la coraggiosa e rivoluzionaria “Grande Dame” dello Champagne, artefice nell’Ottocento della prima cuvée millesimata e della prima versione rosé, audace e visionaria, nella produzione come nel commercio, in tempi in cui alle donne non era concesso di gestire un’azienda. La collaborazione tra Veuve Clicquot e Simon Porte Jacquemus riunisce due universi creativi affini: “dallo spirito luminoso e gioioso all’eccellenza nel savoir-faire, ammiro e condivido gli stessi valori di Veuve Clicquot”, afferma Simon Porte Jacquemus.
Il party di lancio americano del progetto si è tenuto nei giorni scorsi a Central Park, nel cuore di New York, con ospiti esclusivi, tra cui Julia Roberts.

